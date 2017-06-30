Журналист Нарын Айып рассказал суду, о чем в его статье шла речь

В ходе очередного судебного разбирательства в Октябрьском районном суде Бишкека сегодня журналист Нарын Айып рассказал, о чем в его статье шла речь.

«В материале мною ни разу не упомянуто имя нынешнего президента страны. Речь в статье о том, что наше общество и Кыргызстан со своей независимостью все время обращаемся за помощью к внешним инвесторам. Я привел примеры из мировой практики. Например, Голландия в XVI веке процветала, но при Наполеоне в XVIII веке эта страна стала зависимой и марионеткой империи Бонапарта. Или в средние века, когда Корея была марионеткой Китая, или во время Второй мировой войны, когда Чехия была марионеткой Германии…» - пояснил Нарын Айып.

Он также отметил, что под словами «начальниками» «руководителями» имел в виду тех чиновников, которые должны заниматься подъемом экономики страны, но заняты тем, что обогащают свои карманы.

Сегодня рассматривается исковое заявление генерального прокурора относительно статей Нарына Айыпа, вышедших в марте 2017 года. Одна из них о том, как в парламенте обсуждали арест лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, другая - подборка информации об авторитарных лидерах разных стран, где имя президента Кыргызстана не употребляется. По данному иску генпрокурор требует 6 миллионов сомов.