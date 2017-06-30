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Общество

Лингвиста по иску Генпрокуратуры к Нарыну Aйыпу смутила не статья, а вставки

В Октябрьском райсуде Бишкека сегодня продолжаются слушания по иску к изданию Zanoza.kg и журналисту Нарыну Aйыпу.  Показания дает специалист, который подготовил заключение по лингвистической экспертизе статей автора, - Жейдегуль Семенова.

«Изначально прочитав статью Нарына Айыпа «Честь чекиста: выше ли она, чем у обывателей?», я вообще ничего не поняла: о чем, о ком идет речь. Я не поняла, о каком именно президенте, какая марионетка, какая маска... А раскрыв вставки в статье, которые, в свою очередь, ведут на другие статьи, я поняла всю логическую цепочку - речь идет о президенте Кыргызстана», - пояснила суду Жейдегуль Семенова .

По ее словам, она не могла связать между собой рисунки, вставки, так как логически они не связаны с текстом статьи, а раскрыв каждую из них, она пришла к выводу, что они были вставлены автором не зря.

Сегодня проходит один из пяти судов, которые рассматривают пять исков генерального прокурора страны, поданных против Zanoza.kg и ее журналистов.

Суд рассматривает исковое заявление относительно статей Нарына Айыпа, вышедших в марте 2017 года. Одна из них о том, как в парламенте обсуждали арест лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, другая - подборка информации об авторитарных лидерах разных стран, где имя президента Кыргызстана не употребляется. По данному иску генпрокурор требует 6 миллионов сомов - три с Zanoza.kg, столько же - с автора.

Ранее адвокаты Zanoza.kg ходатайствовали о том, чтобы в суд пригласили эксперта Госцентра судебной экспертизы.  
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