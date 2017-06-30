На суд по делу Аиды Саляновой вновь не хотят пускать журналистов.

Сегодня в Ленинском райсуде Бишкека продолжается процесс в отношении экс-министра юстиции, ныне депутата парламента от фракции «Ата Мекен».

Сотрудников СМИ по непонятным причинам на судебное заседание не пропускают, хотя оно проходит в открытом режиме. Никаких обоснований на запрет милиционер, сидящий на проходе, не представил.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, она в бытность министром юстиции в 2010 году продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.