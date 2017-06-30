13:00
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Общество

На суд по делу Аиды Саляновой вновь не хотят пускать журналистов

На суд по делу Аиды Саляновой вновь не хотят пускать журналистов.

Сегодня в Ленинском райсуде Бишкека продолжается процесс в отношении экс-министра юстиции, ныне депутата парламента от фракции «Ата Мекен».

Сотрудников СМИ по непонятным причинам на судебное заседание не пропускают, хотя оно проходит в открытом режиме. Никаких обоснований на запрет милиционер, сидящий на проходе, не представил.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, она в бытность министром юстиции в 2010 году продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
Ссылка:
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу Аиды Саляновой отложили
Адвокатам Аиды Саляновой отказано в ходатайстве вернуть дело на доследование
Выданная Алексею Елисееву лицензия не имеет юридической силы в Латвии
Адвокатам Аиды Саляновой отказано в допросе генпрокурора в качестве свидетеля
Суд по делу Саляновой не захотел слушать адвокатов, также продлевающих лицензии
На суд по делу Аиды Саляновой журналистов не хотели пускать. Мест в зале нет
Уголовное дело Аиды Саляновой передали в Ленинский районный суд
Верховный суд оставил в силе приговор супругу Аиды Саляновой
Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова впервые показала свою дочь
ГКНБ официально предъявил обвинение депутату Аиде Саляновой
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Муфтият определил размер фитр-садака Муфтият определил размер фитр-садака
Джонатан Буркель: Я&nbsp;влюбился в&nbsp;кыргызстанских женщин Джонатан Буркель: Я влюбился в кыргызстанских женщин
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ