На суд по делу Чолпон Джакуповой вызвали делавшего заключение эксперта

На судебный процесс по делу Чолпон Джакуповой вызвали делавшего лингвистическое заключение кандидата филологических наук, эксперта отдела судебно-психологических и лингвистических экспертиз Госцентра судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР Жийдегуль Семенову. Об этом ИА «24.kg» сообщил законный представитель Чолпон Джакуповой Тимур Султанов.

По его словам, сегодня судья Октябрьского райсуда Кымбат Архарова приступила к рассмотрению гражданского дела по существу.

«Были заслушаны выступления представителей Генеральной прокуратуры, нами были заданы вопросы. Также мы ходатайствовали о приглашении для дачи показаний специалиста, делавшего заключение по лингвистической экспертизе», — пояснил адвокат и добавил, что судья удовлетворил ходатайство.

Очередное судебное заседание пройдет завтра.

Напомним, Генпрокуратура подала иск о защите чести и достоинства президента. По заявлению ГП КР проходят четыре ответчика — журналист Нарын Айып, главный редактор Zanoza.kg Дина Маслова, само издание и глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова, на котором Чолпон Джакупова высказалась насчет президента.