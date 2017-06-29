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Общество

Дело Текебаева. Подсудимым предложили пройти детектор лжи, но они отказались

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос главного свидетеля обвинения Леонида Маевского.

По его словам, он встречался с обвиняемыми в мае в Бишкеке дважды, в конце июля в Москве, в сентябре вновь в Бишкеке и в конце декабря в рабочем кабинете Омурбека Текебаева (речь идет о 2010 годе).

Однако в ходе допроса выяснилось, что в июле Текебаев в Москве с Маевским не встречался, так как находился в тот период на заседании Межпарламентской ассамблеи ОБСЕ в Осло (Норвегия).

Подсудимый спросил, почему Маевский утверждает, что именно он, Текебаев, мог на тот период распоряжаться активами MegaCom.

«У вас на табличке кабинета было написано «Первый заместитель председателя правительства». И вообще я считал, это по моим ощущениям, вы были почти руководитель республики и все контролировали», — ответил Леонид Маевский.

Текебаев возразил, что на двери его рабочего кабинета никогда не было такой таблички и экономические вопросы он не курировал, будучи в составе временного правительства.

В суде также выяснилось, что человек, о котором говорил Маевский как об отвечающем за передачу денег в июле (некто Кутуков), был в Бишкеке в мае 2010 года. Омурбек Текебаев возмутился тем, что даты искажаются намеренно. «Ну и что?» — парировал Леонид Маевский.

Подсудимый Текебаев заявил, что Леонид Маевский на следствии семь раз менял свои показания. Маевский это опровергает, заявляя, что говорит «правду и только правду».

Свидетель Маевский предложил подсудимым Текебаеву и Чотонову пройти тест на детекторе лжи. Он также заявил, что сам готов пройти эту процедуру и оплатить ее. По его словам, он ранее также предлагал Текебаеву пройти тест на полиграфе, однако тот отказался.
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