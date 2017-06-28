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Общество

80 процентов онкобольных недополучают морфин из-за юридических недочетов

80 процентов раковых больных недополучают морфин для обезболивания из-за недочетов в регулирующих правовых документах по выдаче, хранению и назначению опиоидов. Об этом сообщила на заседании координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров представитель Общественного фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.

По ее словам, ежегодно в Кыргызстане от онкологических заболеваний умирают более 3,5 тысячи людей. 80 процентов больных испытывают нестерпимые боли. Им необходимо назначение таблетированного морфина, но сегодня его мало назначают. Во-первых, из-за страха привыкания к наркотикам. Во-вторых, еще с советских времен остался жесткий контроль за хранением и выдачей таких препаратов с большим числом излишних требований.

«Мы предлагаем упростить доступ больных к обезболивающим. Для рассмотрения вопроса создавалась рабочая группа из представителей различных министерств и ведомств. Все ее члены пришли к выводу, что мы можем упростить процедуру. Но уже три года мы не можем ничего добиться. Кроме того, в стране потребность больных в морфине составляет 15-18 килограммов в год, а мы используем только около 500 граммов — 2,5 милиграмма на человека. Это ниже критического уровня», — заявила Таалайгуль Сабырбекова.

Потребность больных в морфине определяется из расчета 66,7 миллиграмма на человека в день. Считают только последние три месяца жизни пациентов, когда боли самые сильные, пояснила глава фонда.
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