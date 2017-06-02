Около 710 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции. Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил заместитель председателя Государственной миграционной службы Алмаз Асанбаев.

По его словам, на май 2017 года в России находятся 616 тысяч кыргызстанцев, это больше, чем в 2016 году, на 66 тысяч. В Казахстане трудятся около 30 тысяч кыргызстанцев, большинство из которых в городах Алматы и Астане. В Южной Корее около 14 тысяч наших граждан, в Турции около 30 тысяч и в других странах трудятся 20 тысяч наших соотечественников.

Он отметил, что наблюдается рост трудовой миграции в Россию.

«Из въезжавших в Россию мигрантов 400 тысяч указали, что приехали для работы, и для них есть условия», — сказал Алмаз Асанбаев.

По его словам, в России 15 тысяч кыргызстанцев имеют вид на жительство.