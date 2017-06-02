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Общество

Около 710 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции

Около 710 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции. Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил заместитель председателя Государственной миграционной службы Алмаз Асанбаев.

По его словам, на май 2017 года в России находятся 616 тысяч кыргызстанцев, это больше, чем в 2016 году, на 66 тысяч. В Казахстане трудятся около 30 тысяч кыргызстанцев, большинство из которых в городах Алматы и Астане. В Южной Корее около 14 тысяч наших граждан, в Турции около 30 тысяч и в других странах трудятся 20 тысяч наших соотечественников.

Он отметил, что наблюдается рост трудовой миграции в Россию.

«Из въезжавших в Россию мигрантов 400 тысяч указали, что приехали для работы, и для них есть условия», — сказал Алмаз Асанбаев.

По его словам, в России 15 тысяч кыргызстанцев имеют вид на жительство.

Одной из проблем в России является так называемый черный список, куда в 2014 году включили 180 тысяч человек. За два года при помощи депутатов, президента, премьер-министра этот список сократился до 106 тысяч. Надеемся, что в 2017 году список сократится еще на 44 тысячи человек.

Алмаз Асанбаев

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