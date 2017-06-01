В Бишкеке открылась выставка кукол

В Бишкеке открылась уникальная выставка республиканского конкурса «Ярмарка кукол».

Конкурс проводится уже в третий раз. В этом году он стал международным: представлены работы детей в возрасте 7–17 лет из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Мы несколько лет изучали традицию изготовления кукол — именно таких, какие делали наши бабушки, узнавали, сохранилось ли это искусство до наших дней. Оказалось, что традиция эта умирает, и мы решили ее возобновить. Первоначальное название конкурса было «Кукла моей бабушки», но нам присылали и современные куклы, из новых материалов, сделанные по сегодняшним технологиям», — рассказала директор РУМЦЭВ «Балажан» Дария Мусина.

Конкурс длился год, потому что изготовление игрушки — кропотливая работа, требующая много времени. На конкурс прислали около тысячи кукол, выполненных в самых разных техниках.

Жюри во главе с народным художником КР Юристанбеком Шыгаевым тщательно изучило каждую работу и выбрало лучших.

Сегодня же прошла церемония награждения. Победители удостоились почетных грамот и памятных сувениров ручной работы. Их работы попали в каталог «Ярмарка кукол-3», изданный по итогам конкурса.

Выставка продлится в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева до 7 июня.