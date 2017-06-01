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Общество

В «Газпроме» рассказали, почему погас Вечный огонь в Бишкеке

В пресс-службе «Газпром Кыргызстан» рассказали, почему погас Вечный огонь на площади Победы в Бишкеке.

«Это связано с утечкой газа в том районе. Мы отключили большой квадрат. Как только закончатся работы, голубое топливо сразу же подадут на площадь», — пояснили ИА «24.kg» в компании.

На вопрос, есть ли какая-то процедура отключения Вечного огня, зажигают ли лампаду, а от нее потом вновь огонь, в ОсОО ответили: «Это было аварийное отключение, обнаружили большую утечку, которую надо было как можно скорее устранить в целях безопасности». Поэтому никаких ритуалов не соблюдалось.
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