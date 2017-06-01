Работу аттракционов в двух парках Бишкека приостановят

Работа аттракционов в двух парках Бишкека со 2 июня будет приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

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По ее данным, это касается парков имени Ата-Тюрка и Асанбай.

Как сообщается, причиной закрытия стало отстутствие у их владельцев каких-либо разрешительных документов, незаконное установление оборудования и самовольное подключение к электросетям.

В настоящее время Госэкотехинспекция проверяет все расположенные в Бишкеке аттракционы, их законность, соответствие техническим требованиям. В случае нарушения закона их деятельность будет остановлена, говорится в сообщении.



