В России кыргызстанец, собиравшийся воевать за ИГИЛ, получил 8 лет колонии

В Самарской области кыргызстанец, собиравшийся в Сирию воевать за ИГИЛ, получил 8 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, суд в Самарской области вынес приговор 23-летнему Рахмонберди Рашидову, который собирался уехать в Сирию и вступить там в ряды ИГИЛ.

Как установило следствие, в 2016 году мигрант уговаривал самарских мусульман вести борьбу с «неверными» и звал их за собой к террористам в Сирию.

Ранее сообщалось, что 23-летний мигрант из Кыргызстана задержан после того, как в переписке по телефону с одним из сирийских боевиков подтвердил свое намерение выехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте.