Активист проиграл депутату Жогорку Кенеша суд из-за поста в Facebook

Городской суд Бишкека удовлетворил иск депутата Жогорку Кенеша от СДПК Дастана Бекешева к гражданскому активисту Мавляну Аскарбекову.

В итоге ответчик должен, как сторона проигравшая, выплатить государству 700 сомов и в течение месяца написать опровержение к своему посту на страничке в Facebook. «Я все эти предписания выполнил. Пошлину уплатил и разместил соответствующий пост, но в закрытом режиме. То есть кроме меня никто этот текст не сможет видеть», — рассказал ИА «24.kg» Мавлян Аскарбеков.

Отметим, Дастан Бекешев заявлял ранее, что ему не нужны деньги и он требует от активиста только официальных объяснений из-за якобы оскорбительного поста в Facebook. Мавлян Аскарбеков, наоборот, обещал в суде доказать, что это депутат оскорблял его.

По словам Дастана Бекешева, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение Мавляна Аскарбекова из социальных сетей, уже принесли ему официальные извинения, и в качестве ответчика в суде оставался только гражданский активист.