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Общество

В суде по иску к Zanoza.kg и адвокатам Омурбека Текебаева разрешили видеозапись

В суде по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента к Zanoza.kg, журналисту Нарыну Айыпу и адвокатам Омурбека Текебаева разрешили вести видеозапись.

По словам представителя ГП КР Руслана Абдырахманова, надо дополнительно вести аудиозапись, так как присутствующие в зале журналисты, по его мнению, ранее исказили его выступление в прениях в пользу ответчиков.

Речь о заседании коллегии Бишкекского городского суда 18 мая, когда рассматривалась жалоба Нарына Айыпа, главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и главного редактора Zanoza.kg Дины Масловой на определение Октябрьского райсуда о запрете на выезд из страны.

Юристы, представляющие интересы журналистов и адвокатов, сегодня ходатайствуют о приостановлении суда, пока идет разбирательство в Конституционной палате о правомочности поданных ГП КР исков о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева.
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