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Общество

Кабмину предписали разработать НПА по эксплуатации аттракционов в Кыргызстане

В связи с обрушением карусели в ошском парке имени Навои и предстоящими школьными каникулами Генеральная прокуратура предписала правительству КР разработать соответствующую нормативно-правовую базу по регулированию процессов, связанных с безопасной эксплуатацией аттракционов. Об этом сообщил главный надзорный орган страны.

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Напомним, 14 мая примерно в 18.30 в парке имени А.Навои в Оше по неизвестной причине сломалась карусель, на которой находились люди. Всего в результате обрушения аттракциона пострадали семь человек. Целью прокурорского акта является обеспечение безопасности жизни и здоровья населения при посещении развлекательных зон отдыха, предотвращение трагических и экстремальных обстоятельств.

«Вместе с тем региональным структурным подразделениям прокуратуры дано указание о необходимости уполномоченным органам провести проверку соответствия стандартам развлекательных аттракционов, приема их в эксплуатацию и соблюдения требований технической безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
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