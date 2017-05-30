Участок улицы Скрябина в Бишкеке закрыт для проезда машин

В связи с прокладкой теплосетей участок улиц Скрябина от Байтика баатыра до Тыныстанова и Тыныстанова от Медерова до Скрябина в Бишкеке закрыли для движения автотранспорта, сообщили в столичном муниципалитете.

Закрытие движения связано с прокладкой теплосетей. Ремонт ведет подрядчик ОсОО «Азиястройкомлекс». Работы завершатся 27 июня.

Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.