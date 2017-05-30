14:59
+22
USD 68.02
EUR 76.07
RUB 1.20
Общество

В бишкекском управлении по вопросам здравоохранения новый начальник

Начальником нового управления мэрии Бишкека по обеспечению системы здравоохранения столицы стала Лидия Мухамедшина. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что ранее Мухамедшина работала в соцотделе мэрии главным специалистом. Она окончила Кыргызский государственный мединститут, имеет квалификацию врача-терапевта.

Напомним, департамент реорганизован в управление после принятия соответствующего решения Бишкекского городского кенеша. В парламенте настаивали на ликвидации столичного департамента здравоохранения и увольнении его директора. В адрес Кубанычбека Кулбатырова звучали критика и обвинения в запугивании и шантаже. Чиновник сам был не согласен с претензиями, а когда вопрос о его работе должны были рассматривать на сессии городского кенеша, Кулбатыров ушел на больничный.

Однако его все-таки уволили в связи с изменением собственника. Учредителем департамента был Минздрав, а нынешнее управление — структурное подразделение мэрии Бишкека. Уволен и заместитель директора Тилек Жантайбеков. В Минздраве отметили, что по новому штатному расписанию в управлении, скорее всего, не будет заместителя начальника. Всего по штату будет примерно 11 человек, остальных сотрудников (было около 25) сократят.
Ссылка:
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
МЧС в Бишкеке может использовать 30 каналов для оповещения населения
На счет МЧС для пострадавших от землетрясения поступило 10,6 миллиона сомов
В Кыргызстане на оползнеопасных местах МЧС высаживает деревья
В рейтинге открытости информации Кыргызстан за год поднялся с 98 места на 34-е
Несколько сотен слепых и глухих идут на пикет в сквер Горького в Бишкеке
Кыргызстан входит в топ-11 стран мира по объему инвестиций в образование
О сроках реализации «Таза коом» рассказал Сапар Исаков
Сооронбай Жээнбеков о том, что необходимо для реализации проекта «Таза коом»
Сапар Исаков назвал источники финансирования проекта «Таза коом»
За ночь в Бишкеке упало 13 деревьев, серьезно пострадало две машины
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Как выгодно сходить в&nbsp;супермаркет за&nbsp;покупками Как выгодно сходить в супермаркет за покупками
Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии
Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество
Мобильный оператор О! улучшил качество связи в&nbsp;87 населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах