В бишкекском управлении по вопросам здравоохранения новый начальник

Начальником нового управления мэрии Бишкека по обеспечению системы здравоохранения столицы стала Лидия Мухамедшина. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что ранее Мухамедшина работала в соцотделе мэрии главным специалистом. Она окончила Кыргызский государственный мединститут, имеет квалификацию врача-терапевта.

Напомним, департамент реорганизован в управление после принятия соответствующего решения Бишкекского городского кенеша. В парламенте настаивали на ликвидации столичного департамента здравоохранения и увольнении его директора. В адрес Кубанычбека Кулбатырова звучали критика и обвинения в запугивании и шантаже. Чиновник сам был не согласен с претензиями, а когда вопрос о его работе должны были рассматривать на сессии городского кенеша, Кулбатыров ушел на больничный.

Однако его все-таки уволили в связи с изменением собственника. Учредителем департамента был Минздрав, а нынешнее управление — структурное подразделение мэрии Бишкека. Уволен и заместитель директора Тилек Жантайбеков. В Минздраве отметили, что по новому штатному расписанию в управлении, скорее всего, не будет заместителя начальника. Всего по штату будет примерно 11 человек, остальных сотрудников (было около 25) сократят.