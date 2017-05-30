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Общество

Дети мигрантов выезжают из Кыргызстана на поиски родителей

«Практически ежедневно мы получаем данные из России и Казахстана о задержании несовершеннолетних из Кыргызстана, которые находятся там без попечения родителей», — сообщила сегодня журналистам глава офиса Международной организации по миграции Бермет Молдобаева.

«Их там размещают в приемники-распределители. Очень много фактов, когда ребенок просто решил поехать в РФ на поиски родителей», — сказала она.

Вопросы трудовой эксплуатации детей тоже очень актуальны. Детей находили в ужасных условиях, когда они пасли скот, работали на рынках, в домохозяйствах. Возраст детей — от двух до 17 лет, очень много маленьких детей.

Бермет Молдобаева

«Мы ставим себе вопрос: не может ли так случиться, что в момент, когда родители стали жертвой трудовой эксплуатации где-то в России, их дети также стали жертвой трудовой или сексуальной эксплуатации в той стране, где их оставили? Такое тоже возможно», — отметила Бермет Молдобаева.

«Процент суицидов среди детей-мигрантов тоже очень высок. Родители, которые много лет провели в миграции, сталкиваются с огромными психологическими проблемами воссоединения с детьми. Родители ехали за возможностью заработать для детей, вернулись, купили здесь дома, землю, машины, но через 5–10 лет многие потеряли детей», — сказала Бермет Молдобаева.

По ее словам, связи с детьми безвозвратно потеряны. Если бы 10 лет назад женщинам, трудовым мигранткам, сказали, что ценой благосостояния они потеряют своих детей, они бы никогда не уехали.
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