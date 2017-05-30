Четверо из пяти детей, которые живут на улице, это дети внутренних мигрантов

В Кыргызстане четверо из пяти детей, которые живут или работают на улице, это дети внутренних мигрантов. Такие данные представили сегодня журналистам в представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР.

Глава офиса Международной организации по миграции Бермет Молдобаева рассказала о ситуации во внешней миграции.

Основной страной назначения для наших мигрантов все еще является Россия, где трудятся 77 процентов гастарбайтеров из Кыргызстана. При этом число наших граждан там все время растет. Второй по значению страной является Казахстан, третьей становится Турция. Сегодня там находится 4 процента наших граждан. Еще 2 процента — в Южной Корее, 3 процента трудятся в других странах. Бермет Молдобаева

По ее словам, особенностью миграции становится выезд на заработки обоих родителей. «И все большей проблемой становятся дети, оставленные ими. Мы не говорим, что это брошенные дети. Они временно оставленные (на год-два, пять или десять лет). Родители присылают им деньги на содержание, образование», — отметила Бермет Молдобаева.

Глава представительства ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо отметила, что оставленные дети мигрантов находятся под угрозой насилия, пренебрежения их нуждами и без соответствующей опеки и защиты.

Дети мигрантов не ходят в школу, могут жить на улице, вынуждены работать.

Она отметила большую зависимость экономики от переводов трудовых мигрантов. «В КР нет большой индустрии, которая бы приносила доход. И в ближайшие 5–10 лет такая тенденция будет продолжаться, хотя мы надеемся, что будет развиваться горная промышленность и агрокультура. Нужно подумать, что мы можем сделать вместе с правительством и гражданским обществом», — сказала Юкиэ Мокуо.