За ночь в Бишкеке упало 13 деревьев, серьезно пострадало две машины

За ночь в Бишкеке упало 13 деревьев, еще у пяти обломились ветви, серьезно пострадали две машины. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МП «Зеленстрой».

По их данным, одно авто стояло на улице Ибраимова (чуть выше Фрунзе), второе — на пересечении Манаса и Ленинградской. «А на Тоголока Молдо — Ленинградской на машину упала просто ветка, на ней даже царапин не осталось», — сказали в МП.

На вопрос, возместят ли городские службы ущерб за испорченный транспорт, в «Зеленстрое» ответили: «Будет разбирательство. Машины были установлены не на парковочных местах. Наверное, будет суд. В нашей практике были случаи возмещения ущерба, но только после судебных разбирательств».

Мэрия Бишкека в связи с неблагоприятными погодными условиями убедительно рекомендует гостям и жителям столицы быть особо осторожными, проходя вблизи деревьев и легких конструкций.

«Из-за повышенной влажности почвы, а также в связи с интенсивным сокодвижением и бурным развитием кроны возможны падения деревьев. Поэтому мэрия во избежание несчастных случаев советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Кроме того, из-за сложных погодных условий в городе есть вероятность роста дорожно-транспортных происшествий», — сообщили сегодня в муниципалитете.