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Общество

В Кыргызстане вновь требуют заблокировать «Фергану»

В эфире главного телеканала Кыргызстана 27 мая показали восьмиминутный сюжет под названием «Разжигатели», в котором бишкекского журналиста Улугбека Бабакулова обвинили в разжигании межнациональной розни, а сайт «Ферганы» назвали «тенденциозным» и призвали заблокировать в республике. Об этом сообщило информационное агентство.

По его данным, поводом для репортажа послужила статья о националистических высказываниях в социальных сетях, опубликованная «Ферганой» 23 мая. Авторы репортажа считают, что «Фергана» «распространяет материалы провокационного характера», стремясь представить Кыргызстан «фашистским государством, население которого сплошь националисты».

По мнению редактора «Ферганы» Даниила Кислова, сюжет на главном телеканале страны снят, как по команде, после очередной публикации Бабакулова, посвященной личности и карьере потенциального президента Кыргызстана — премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

«На фоне известных судебных исков, поданных в Кыргызстане в отношении известных журналистов, ведущих СМИ и оппозиционных политиков, становится понятно, что цель данной пропагандистской кампании в том, чтобы заглушить голос и нашего агентства. Особенно важно для властей сделать это перед выборами главы государства, чтобы окончательно зачистить информационное поле страны», — считает Даниил Кислов.

В 2012 году ресурс уже блокировали в Кыргызстане. Это произошло после того, как тогдашний премьер-министр Омурбек Бабанов распорядился выполнить постановление парламента от 9 июня 2011 года, в котором помимо прочего предписано «принять меры по блокированию сайта «Фергана.ру» на информационном пространстве республики». Омурбек Бабанов направил во все профильные ведомства распоряжение об исполнении постановления парламента. Позже сайту удалось через суд добиться разблокирования.
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