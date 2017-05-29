Уголовное дело Аиды Саляновой передали в Ленинский районный суд

Материалы уголовного дела по статье 304 УК КР, возбужденного в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой, передали для рассмотрения из Первомайского в Ленинский районный суд. Об этом хотадайствовала адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова, так как местом преступления обвинение определило здание Министерства юстиции, находящееся на территории Ленинского района.

Обвинение попросило отклонить ходатайство, аргументировав это тем, что расследовали данное дело в ГКНБ, и не установлено, где Аида Салянова, будучи министром юстиции, продлила адвокатскую лицензию Алексея Елисеева.

Выслушав доводы сторон, судья Первомайского райсуда Мирлан Термечиков удовлетворил ходатайство. А меру пресечения — подписку о невыезде — оставил без изменения.