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Общество

Алмазбек Атамбаев: Народ без армии, что человек без руки

Народ без армии, что человек без руки. Об этом на торжестве, посвященном 25-летию создания Вооруженных сил страны, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

В своей речи глава государства напомнил еще одно значение слова «рука» на кыргызском языке.

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«Не зря издревле кыргызы свою армию называли кол (рука), потому как народ без армии похож на безрукого человека и не может защитить сам себя. И поэтому с первых дней президентства, как главнокомандующий (колбашчы — главнокомандующий), я приложил все силы, чтобы у народа была сильная рука, сильное вооружение», — заявил президент.

Как он отметил, в результате реформ Вооруженные силы изменились полностью.

«Если раньше Вооруженные силы подчинялись всем и были как пальцы, направленные в разные стороны, то теперь рука управляется из одной точки и стала кулаком», — подчеркнул глава государства.

По словам главнокомандующего, сегодня 30 процентов солдат имеют высшее образование.

«Уважаемые соотечественники, сегодня я, как президент, как главнокомандующий, официально могу сказать: сегодня у кыргызского народа снова есть армия, способная защитить свое отечество, спасибо Богу, спасибо дружественным странам, не пожалевшим помощи, спасибо генералам, спасибо солдатам. Потому что сердце джигита крепче крепости, говорят кыргызы, если есть храброе сердце — есть крепость, есть нет сердца — крепость развалится», — заявил Алмазбек Атамбаев.
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