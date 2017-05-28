Правила пребывания граждан КР при проведении Кубка конфедераций FIFA уточняются

Правила пребывания граждан Кыргызстана в России при проведении Кубка конфедераций FIFA уточняются. Об этом сообщает Посольство КР в РФ.

Ранее вышел Указ президента Российской Федерации об усилении мер безопасности во время проведения в РФ Кубка конфедераций FIFA в период с 1 июня по 12 июля 2017 года.

Документом в том числе предписывается постановка на миграционный учет иностранных граждан в городах Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи в указанный период.

По этому вопросу дипломатической миссией проводятся консультации с российской стороной с учетом положений Договора о Евразийском экономическом союзе, а также Соглашения между двумя странами о порядке пребывания граждан Кыргыстана на территории России и граждан РФ на территории КР.

«В настоящее время от российской стороны какого-либо официального уведомления об изменении порядка пребывания граждан Кыргызстана в России не поступало», — уточняют в дипмиссии.