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Общество

В Кыргызстане растет число банковских карт. Преобладают международные системы

В Кыргызстане по итогам первого квартала 2017 года количество банковских карт увеличилось на треть. При этом кыргызстанцы отдают предпочтение международным платежным системам. Такие данные приводят в Национальном банке страны.

Отмечается, что на 31 марта 2017 года в республике в обращении находился 1 миллион 692,6 тысячи карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 31,8 процента. При этом большую часть рынка занимают международные системы переводов (60,7 процента рынка). На национальную систему «Элкарт» приходится 39,3 процента карт.

При этом банковские платежные карты принимались к обслуживанию в 1 тысяче 319 банкоматах и 7 тысячах 383 терминалах, установленных по всей территории республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост банкоматов составил 28,3 процента, а терминалов — 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52880/
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