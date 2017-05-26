17:35
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Общество

В Бишкеке в 2017 году отремонтируют 51 улицу

С наступлением теплой погоды начался капитальный ремонт городских дорог с частичным перекрытием автотранспортного движения.

В 2016 году муниципальному предприятию «Бишкекасфальтсервис» на реабилитацию 44 дорог и тротуаров из средств городского бюджета выделили 600 миллионов сомов.

В этом году предприятие планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.

По линии управления капитального строительства за счет средств гранта, предоставленного правительством КНР, будет построено 49 улиц и 7 мостов.

Отметим, что Бишкекасфальтсервис объявил тендер на монтаж тротуарных бордюров на сумму 2,97 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52845/
просмотров: 29
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абадской области началось строительство автодороги, размытой оползнем
В Бишкеке подземный переход у Филармонии откроют для пешеходов
Неделя-24: что вы могли пропустить
Улицу Чолпон-Атинскую в Бишкеке закроют в связи с ремонтом дороги
В Караколе в этом году построят четырехполосную дорогу
В 2017 году в Бишкеке планируют отремонтировать 51 городскую улицу
В Бишкеке 13—15 апреля будет ограничено движение
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт 10—17 апреля ограничат движение
За плохой ямочный ремонт в Кыргызстане уволили несколько дорожников
На ямочный ремонт дорог потратили более 3 миллионов сомов. Какие трассы сделали?
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Откуда президент Кыргызстана нашел 1&nbsp;миллиард сомов на&nbsp;дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду Откуда президент Кыргызстана нашел 1 миллиард сомов на дорогу Балыкчи — Корумду
Бизнес
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы
Более 470 тысяч сомов от&nbsp;абонентов MegaCom в&nbsp;поддержку ветеранов Более 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов