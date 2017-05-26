В Бишкеке в 2017 году отремонтируют 51 улицу

С наступлением теплой погоды начался капитальный ремонт городских дорог с частичным перекрытием автотранспортного движения.

В 2016 году муниципальному предприятию «Бишкекасфальтсервис» на реабилитацию 44 дорог и тротуаров из средств городского бюджета выделили 600 миллионов сомов.

В этом году предприятие планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.

По линии управления капитального строительства за счет средств гранта, предоставленного правительством КНР, будет построено 49 улиц и 7 мостов.

Отметим, что Бишкекасфальтсервис объявил тендер на монтаж тротуарных бордюров на сумму 2,97 миллиона сомов.