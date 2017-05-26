Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кыргызстан. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

По их данным, 28 мая Предстоятель Русской православной церкви совершит освящение Свято-Воскресенского кафедрального собора и Божественную литургию. В этот день состоится освящение закладного камня под строительство школы при Владимирском соборе.

В ходе визита пройдут встречи патриарха с представителями руководства Кыргызстана и Духовного управления мусульман.

Святейший патриарх Кирилл посетит Кыргызско-Российский Славянский университет, где состоится презентация его книги «Свобода и ответственность» на кыргызском языке.