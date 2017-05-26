На суд по делу Райкана Тологонова не явились потерпевшие

Судебный процесс в отношении бывшего депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова отложили на 7 июня. Решение принято на заседании Первомайского районного суда Бишкека вчера, 25 мая.

На процесс не пригласили потерпевших. Присутствовали только два свидетеля.

Прокурор Доктурбеков сообщил, что потерпевших можно пригласить на следующее заседание, чтобы не нарушать их права. С этим согласился и адвокат Райкана Тологонова.

«Придется отложить заседание», — констатировал председательствующий судья Марат Сыдыков.

Райкана Тологонова арестовали 28 марта в рамках уголовного дела о мародерстве в Бишкеке в ночь на 8 апреля 2010 года, когда в результате массовых волнений свергли президента Курманбека Бакиева.