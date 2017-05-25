ОАО «Северэлектро» намерено отключить электроснабжение полка Патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как рассказали ИА «24.kg» в «Северэлектро», если завтра, 26 мая, не будет погашена задолженность в 715 тысяч сомов, ППСМ останется без электричества.

Электроснабжение ППСМ осуществляется от трансформаторной подстанции № 1576, находящейся на балансе абонента. К этой же подстанции подключен светофор на пересечении Васильевского тракта и улицы Фучика, который после отключения электричества не будет работать.