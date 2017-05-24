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Общество

Радиоактивный уголь с ТЭЦ Бишкека все-таки утилизируют

Радиоактивный уголь с ТЭЦ Бишкека все-таки утилизируют. Об этом говорится в подписанном премьером постановлении, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Согласно документу, в целях утилизации угля с повышенным радиационным фоном с Куланского месторождения Казахстана, находящегося на территории ТЭЦ Бишкека, Министерству чрезвычайных ситуаций КР поручено организовать его транспортировку и до 1 июля 2017 года провести мероприятия по захоронению данного угля на участке, выделенном ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат».

Ранее на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщалось, что радиоактивный уголь на ТЭЦ Бишкека хранят как вещественное доказательство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52658/
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