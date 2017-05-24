В Кыргызстане начата подготовка к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

Премьер-министр Кыргызстана подписал постановление «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, документ подписан «в целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода».