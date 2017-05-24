Соцработник купил труженику тыла ресивер в разы дороже, чем на рынке.

Как сообщили ИА «24.kg» в фонде «Ветераны 365», накануне один из волонтеров навестил пенсионера Геннадия Лазовского, 1929 года рождения, проживающего в Октябрьском районе Бишкека, и привез ему ресивер.

«Выяснилось, что ему уже поставили ресивер за 3 тысячи сомов, плюс взяли 450 сомов за установку. А установка — это три провода к телевизору подключить. Привез ресивер человек, представившийся работником соцслужбы», — сказал основатель фонда Тимур Азыков.

На самом деле ресиверов по 3 тысячи сомов нет, мы ставим ветеранам бесплатно ресиверы российского производства по 610 сомов, сертифицированные, отличного качества. Всего купили 37 аппаратов. Тимур Азыков

В фонде отметили, что у Лазовского официальных документов о том, что он труженик тыла, нет. Волонтеры думают, как помочь ему их оформить.

Замначальника управления социального развития мэрии Бишкека Лариса Губина подтвердила ИА «24.kg», что ресивер Лазовскому действительно поставил соцработник.

«Когда отключили аналоговое телевидение, пенсионер сам изъявил желание, чтобы ему купили ресивер. Соцработник купил и установил его. Но при этом мы обратились к спонсорам, и ему бесплатно установили второй ресивер. Поэтому деньги за первый будут возмещены», — сказала она.

Ранее чиновники сообщали, что купить ресивер можно в любом отделении «Кыргызтелекома» примерно за 1,3 тысячи сомов.

«Лазовский — инвалид первой группы по зрению. Состоит на учете, за ним закреплен социальный работник, который три раза в неделю навещает пенсионера, оплачивает коммунальные услуги, приносит горячее питание и так далее. По звонку соцработник может и чаще приходить. В этом году за счет районного бюджета пенсионер получил материальную помощь в 1 тысячу сомов», — добавила Лариса Губина.

«При каждой райадминистрации созданы штабы, возглавляют их заместители акимов по социальным вопросам. Одинокие пожилые люди, которые нуждаются в установке ресиверов и не получали в этом году единовременную матпомощь, могут написать заявление на имя акима, и им помогут», — отметила она.