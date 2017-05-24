В Джаны-Джере не могут достроить второй корпус для пожизненно осужденных

В селе Джаны-Джер Сокулукского района Чуйской области не могут достроить второй корпус для осужденных на пожизненное заключение. Вопрос сегодня поднял на заседании парламента депутат Бакирдин Субанбеков.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что на строительство корпуса для исправительной колонии № 19 перечислено 250 миллионов сомов. В 2017-м также предусмотрены средства в рамках капстроительства.

На вопрос, когда завершат второй корпус, чиновники не ответили.

«Если нет условий, то преступники будут совершать побеги и очередные преступления. Нужно уделить этому особое внимание», — заметил Бакирдин Субанбеков.