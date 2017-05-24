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Общество

Правозащитники раскритиковали поправки в избирательное законодательство

Правозащитники раскритиковали поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом заявили сегодня представители Комитета гражданского контроля на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам Нуржан Мусаевой, вводятся такие понятия, как Интернет, интернет-издания, уникальный пользователь и пользователь с уникальным IP-адресом. Но нет специального органа, который будет заниматься мониторингом.

Правозащитники также указывают на то, что администрирование и моделирование по национальному признаку невозможно, что также предлагают разработчики изменений.

«Поправками в законопроект также делается попытка регулирования не всей сети Интернет, а только зоны kg, и это порождает неравенство субъектов правоотношений. Управляя интернет-ресурсом из-за рубежа, нарушается закон в части агитации и информирования. Интернет имеет трансграничный характер», — добавила Нуржан Мусаева.

Комитет гражданского контроля требует исключить из вносимых изменений понятие «Интернет» и его производные.

Правозащитник Динара Ошурахунова готова выйти на дебаты с авторами этих поправок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52582/
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