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Общество

В рамках госипотеки в Нарыне построят дом эконом-класса

ОАО «Государственная ипотечная компания» объявила тендер на строительство пятиэтажного 60-квартирного жилого дома эконом-класса в Нарыне. Объявление опубликовано на портале госзакупок.

Всего на эти цели предусматривается 105 миллионов 672 тысячи 824 сома. Предполагаемый срок завершения всех работ — 31 августа 2018 года.

Заявки принимаются до 7 июня.

Ранее в ГИК заявляли, что дома будут сдаваться под ключ, чтобы участник программы смог въехать сразу, без дополнительных вложений. Стоимость квадратного метра строящегося ипотечного жилья не должна быть выше 40 тысяч сомов за квадратный метр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52483/
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