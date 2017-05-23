Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев будет судиться с пятью СМИ

Депутат от парламентской фракции СДПК Дастан Бекешев подал в суд на пять кыргызскоязычных изданий. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Комитете защиты свободы слова.

По их данным, поводом послужили публикации о конфликте в Обществе слепых и глухих. Дастан Бекешев считает, что газеты распространили недостоверную информацию, а журналисты задели его честь и достоинство.

Член Жогорку Кенеша оценил свои честь и достоинство в 5 миллионов сомов — каждый из пяти исков по одному миллиону сомов.

Сам Дастан Бекешев ранее заявлял ИА «24. kg», что журналисты должны понимать, что такое самоцензура, и не клеветать.