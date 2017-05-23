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Общество

Строительство двух надземных переходов в Бишкеке отдали компании с высокой ценой

Строительство двух надземных переходов в Бишкеке отдали компании, оценившей работы дороже, чем остальные участники тендера. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Отмечено, что тендерная комиссия присудила победу ОАО «Оргтехстрой». Компания оценила строительство пешеходного перехода возле рынка «Мадина» в 18 миллионов 213 тысяч 525 сомов, возле Аламединского рынка — в 17 миллионов 281 тысячу 354 сома.

Мэрия Бишкека оценила строительство двух надземных переходов в 37 миллионов 99,5 тысячи сомов.

Следует отметить, что некоторые компании оценили работы на 3–5 миллионов сомов дешевле. Однако их заявки отклонили как несоответствующие квалификационным требованиям.

По данным Министерства юстиции, директором ОАО «Оргтехстрой» является Жыргалбек Абдыкадырович Тультемиров, учредителями — 41 физическое лицо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52418/
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