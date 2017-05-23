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Общество

В Кыргызстане будут изучать алтайскую цивилизацию

В Кыргызстане будут изучать алтайскую цивилизацию. 20—22 июля пройдет международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи». Об этом журналистам сообщила советник президента страны Мира Карыбаева.

По ее словам, съезд станет новой площадкой для обсуждения результатов последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих в наши дни обширные территории Евразии.

По данным аппарата главы государства, в мероприятии примут участие около 80 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего и дальнего зарубежья.

«Форум заложит основы для проведения новых комплексных долгосрочных исследований, расширения научных и образовательных связей, популяризации общего наследия материальной и нематериальной культуры родственных народов алтайской языковой семьи, проживающих на территории Евразии», — уточняют в аппарате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52413/
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