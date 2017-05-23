На «Последнем звонке» задействуют свыше 4 тысяч сотрудников милиции

Для обеспечения безопасности учащихся в период проведения «Последнего звонка» будет задействовано свыше 4 тысяч сотрудников милиции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела Инспекции по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдырахманов,

Уточняется, что в Бишкеке в местах проведения школьных мероприятий более чем в 95 средних общеобразовательных школах города задействуют свыше пятисот сотрудников милиции из числа участковых инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних. За общественным порядком и безопасностью выпускников в этот день также будут следить сотрудники Патрульной милиции и других служб.