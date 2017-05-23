12:51
+27
USD 67.92
EUR 75.84
RUB 1.20
Общество

На «Последнем звонке» задействуют свыше 4 тысяч сотрудников милиции

Для обеспечения безопасности учащихся в период проведения «Последнего звонка» будет задействовано свыше 4 тысяч сотрудников милиции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела Инспекции по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдырахманов,

Уточняется, что в Бишкеке в местах проведения школьных мероприятий более чем в 95 средних общеобразовательных школах города задействуют свыше пятисот сотрудников милиции из числа участковых инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних. За общественным порядком и безопасностью выпускников в этот день также будут следить сотрудники Патрульной милиции и других служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52388/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на первом национальном курултае нет представителей власти
Строительство двух надземных переходов в Бишкеке отдали компании с высокой ценой
Несколько сел в южных областях Кыргызстана получат статус айылов
ОсОО «Мейкин», возможно, лишат лицензии на перевозку людей
В Бишкеке заработают пришкольные лагеря. Обеденное меню
Столичные службы готовятся к открытию купального сезона
В связи с отравлениями в регионах столичным кафе выдали предписания
Мэрия Бишкека намерена субсидировать частных перевозчиков с новыми автобусами
На здании «скорой» в Бишкеке открыли мемориальную доску об эвакогоспитале
С начала года зафиксировано 10 тысяч нарушений паспортного режима
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой
Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе
Темир Сариев передал в&nbsp;дар духовенству Кыргызстана Коран XVIII века Темир Сариев передал в дар духовенству Кыргызстана Коран XVIII века
Huawei реализует твою мечту! Huawei реализует твою мечту!