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Общество

В парламенте предлагают установить памятник герою повести Чингиза Айтматова

В парламенте Кыргызстана предлагают уставить памятник Дуйшену — герою повести Чингиза Айтматова «Первый учитель». Об инициативе заявлено сегодня на заседании профильного комитета.

По словам депутата Рыскелди Момбекова, это поможет поднять престиж учительской профессии, страны, привлечь внимание туристов и гостей столицы.

При Минобразования нет ни одного памятника. Было бы хорошо установить.

Рыскелди Момбеков

Его коллега депутат Жанар Акаев заметил, что все памятники в Кыргызстане идентичны, поэтому необходимо уделить особое внимание самой композиции.

Члены комитета приняли соответствующий проект постановления ЖК.

Напомним, еще в 2014 году бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов сообщил, что мэрия объявляет конкурс на разработку проекта памятника учителю. Год спустя выбрали место: у здания Министерства образования и науки — на пересечении улиц Тыныстанова и Фрунзе. После смены градоначальника вопрос в мэрии больше не поднимали, как и в Минобразования, где за это время также сменился руководитель.

Глава ведомства Гульмира Кудайбердиева заявляла ИА «24.kg», что сегодня стоят другие, более актуальные вопросы, чем установка памятника.

С 2014 года в Кыргызстане День учителя отмечают 5 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52320/
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