Толекан Исмаилова проиграла процесс по иску против президента Кыргызстана

Глава правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаилова проиграла процесс в трех инстанциях по иску к президенту Алмазбеку Атамбаеву о защите чести и достоинства.
Первомайский районный суд и Бишкекский городской оставили иск без удовлетворения. Верховный суд решения предыдущих инстанций поддержал.
Адвокаты Толекан Исмаиловой назвали решение ВС неправомерным и необоснованным и указали, что судейская коллегия не обратила внимание на заключение лингвиста. Азиза Абдирасулова подаст надзорную жалобу в Верховный суд по этому же иску в сентябре. Решение принято пока только по Толекан Исмаиловой.