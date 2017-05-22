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Общество

Толекан Исмаилова проиграла процесс по иску против президента Кыргызстана

Глава правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаилова проиграла процесс в трех инстанциях по иску к президенту Алмазбеку Атамбаеву о защите чести и достоинства.

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Правозащитник требовала взыскать через суд с ответчика 10 миллионов сомов в качестве возмещения материального ущерба и дать опровержение на свое выступление в мае 2016 года на мероприятии в честь Дня матери, где Алмазбек Атамбаев упомянул ее и главу ПЦ «Кылым шамы» Азизу Абдирасулову в негативном ключе.

Первомайский районный суд и Бишкекский городской оставили иск без удовлетворения. Верховный суд решения предыдущих инстанций поддержал.

Адвокаты Толекан Исмаиловой назвали решение ВС неправомерным и необоснованным и указали, что судейская коллегия не обратила внимание на заключение лингвиста. Азиза Абдирасулова подаст надзорную жалобу в Верховный суд по этому же иску в сентябре. Решение принято пока только по Толекан Исмаиловой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52306/
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