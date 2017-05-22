«Ночь музеев»: поверь в свои возможности

В Бишкеке прошла «Ночь музеев». Впервые в Кыргызстане в одну ночь можно было посетить 12 арт-площадок столицы.

Я начала свой путь от точек, расположенных в отдалении от центра событий — Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Возле помещения творческой группы «705» народу еще не было, там проходили последние приготовления. Ждать было некогда, ведь надо успеть посетить все арт-места.

Ночь музеев — международная акция, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Основная цель — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь.

Далее по пути шли мемориальные дома-музеи Ольги Мануиловой и Семена Чуйкова. Там проходили экскурсии о жизни и деятельности народных художников, но, думаю, молодежь там больше ждала обещанные организаторами мастер-классы от именитых деятелей искусств Кыргызстана.

Спуститься к музею ИЗО решила по бульвару: там играли уличные музыканты. Волонтеры раздавали программки, приглашая поучаствовать в акции.

Фото ИА «24.kg». Уличные музыканты

В Дубовом парке прошла выставка картин Людмилы Титовой. Она начала учиться рисовать в 77 лет. Женщина бесплатно провела мастер-классы для всех желающих. Там же ОФ «Арча» и «Ырыстан» проводили игры и викторины. Особой популярностью пользовался портативный микроскоп. Даже взрослые с интересом рассматривали мох и грибы в многократном увеличении.

Фото ИА «24.kg». Мастер-класс от Людмилы Титовой

«Что это за черный ящик? Что в нем?» — спрашивали дети, указывая на накрытую тканью коробку. «А вы сами проверьте, что там», — ответили экологи. Мальчик нерешительно потянулся к ящику. Страшно. Вытащил шишку. «Это шишка!» — радостно крикнул он. «А какая шишка?» — спросили его. Мальчик попросил помощи зрителей. Кто-то подсказал: «Сосновая». Следующим он достал дубовый лист.

А я пошла дальше. В Русском театре драмы проходили выставка костюмов и реквизита, фотовыставка «Матрица наших дней», викторина на театральную тему. После спектакля «Поле» желающие отправились в «закулисье». Вот где было самое интересное и таинственное!

В Республиканской библиотеке имени К.Баялинова можно было заглянуть в «колодец знаний», созданный из книг. Сверху как бы случайно оказалась «Твои возможности, человек» Виктора Пекелиса. Думаешь: к чему она тут? Но, заглянув в бесконечный колодец, понимаешь замысел авторов инсталляции.

Фото ИА «24.kg». Каждый хотел узнать, что находится на дне колодца знаний

Возле музея ИЗО народу было намного больше, чем в других арт-точках. Оно и понятно: эпицентр был тут. Организаторы учли недочеты прошлого года и установили большую сцену. DJ Zack «разогревал» гостей.

Фото ИА «24.kg». Возле музея развернулась выставка-ярмарка handmade-изделий

Всего в музее проходили мастер-классы более 60 видов для детей и взрослых, интерактивные экскурсии, лекции, выступления манасчи, игры…

Каждый участник смог не просто окунуться в атмосферу искусства, но и попробовать свои силы в различных творческих мастер-классах, квестах, посетить театральные постановки и стать их действующими лицами.

Экскурсии по музеям и театрам длились до полуночи.