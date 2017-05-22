«Ночь музеев»: поверь в свои возможности

В Бишкеке прошла «Ночь музеев». Впервые в Кыргызстане в одну ночь можно было посетить 12 арт-площадок столицы.
Я начала свой путь от точек, расположенных в отдалении от центра событий — Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева.
Возле помещения творческой группы «705» народу еще не было, там проходили последние приготовления. Ждать было некогда, ведь надо успеть посетить все арт-места.
Ночь музеев — международная акция, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Основная цель — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь.
Далее по пути шли мемориальные дома-музеи Ольги Мануиловой и Семена Чуйкова. Там проходили экскурсии о жизни и деятельности народных художников, но, думаю, молодежь там больше ждала обещанные организаторами мастер-классы от именитых деятелей искусств Кыргызстана.
Спуститься к музею ИЗО решила по бульвару: там играли уличные музыканты. Волонтеры раздавали программки, приглашая поучаствовать в акции.
В Дубовом парке прошла выставка картин Людмилы Титовой. Она начала учиться рисовать в 77 лет. Женщина бесплатно провела мастер-классы для всех желающих. Там же ОФ «Арча» и «Ырыстан» проводили игры и викторины. Особой популярностью пользовался портативный микроскоп. Даже взрослые с интересом рассматривали мох и грибы в многократном увеличении.
«Что это за черный ящик? Что в нем?» — спрашивали дети, указывая на накрытую тканью коробку. «А вы сами проверьте, что там», — ответили экологи. Мальчик нерешительно потянулся к ящику. Страшно. Вытащил шишку. «Это шишка!» — радостно крикнул он. «А какая шишка?» — спросили его. Мальчик попросил помощи зрителей. Кто-то подсказал: «Сосновая». Следующим он достал дубовый лист.
А я пошла дальше. В Русском театре драмы проходили выставка костюмов и реквизита, фотовыставка «Матрица наших дней», викторина на театральную тему. После спектакля «Поле» желающие отправились в «закулисье». Вот где было самое интересное и таинственное!
В Республиканской библиотеке имени К.Баялинова можно было заглянуть в «колодец знаний», созданный из книг. Сверху как бы случайно оказалась «Твои возможности, человек» Виктора Пекелиса. Думаешь: к чему она тут? Но, заглянув в бесконечный колодец, понимаешь замысел авторов инсталляции.
Возле музея ИЗО народу было намного больше, чем в других арт-точках. Оно и понятно: эпицентр был тут. Организаторы учли недочеты прошлого года и установили большую сцену. DJ Zack «разогревал» гостей.
Всего в музее проходили мастер-классы более 60 видов для детей и взрослых, интерактивные экскурсии, лекции, выступления манасчи, игры…
Каждый участник смог не просто окунуться в атмосферу искусства, но и попробовать свои силы в различных творческих мастер-классах, квестах, посетить театральные постановки и стать их действующими лицами.
Экскурсии по музеям и театрам длились до полуночи.