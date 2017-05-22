Депутат Абдумажит Юсуров считает, что у Мухтара Аблязова развилась паранойя

Депутат парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Абдумажит Юсуров считает, что у казахстанского беглого олигарха Мухтара Аблязова развилась паранойя. Так парламентарий прокомментировал его обвинения в работе на спецслужбы Казахстана.

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Напомним, 26—28 апреля в Страсбурге (Франция) проходило заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в котором принимали участие два кыргызстанских парламентария — от фракции «Онугуу-Прогресс» Абдумажит Юсуров и от «Кыргызстана» Алмазбек Эргешов.

Там же оказался и опальный казахстанский банкир Мухтар Аблязов, который принял народных избранников за агентов Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом Мухтар Аблязов написал на своей странице в Facebook.

«Кыргызстан имеет высокий статус в ПАСЕ — партнер по демократии. Только три государства в мире имеют подобный статус. Это Кыргызстан, Палестина и Марокко. Я считаю, что в этом направлении наши дипломаты хорошо поработали. Что касается конкретного вопроса, думаю, что сегодня Мухтар Аблязов в силу известных причин в каждом человеке азиатской внешности видит агентов и сотрудников спецслужб Казахстана. Мы посещали различные комитеты, так как это было для нас необходимостью. Нам нужно было видеть, какие вопросы поднимаются, как задаются», — рассказал Абдумажит Юсуров.

Отвечая на вопрос ИА «24.kg», доводилось ли ему ранее встречаться с казахским беглецом, парламентарий ответил: «Единственный раз мне удалось оказаться рядом с Мухтаром Кабуловичем на той сессии, где мы запечатлены на фотографии, опубликованной им самим. До этого я и не знал, как он выглядит, так как нас он не интересовал никогда. Я хочу сказать, что у беглеца, видимо, развилась паранойя».