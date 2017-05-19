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Общество

ЕС готов выделить деньги на совершенствование избирательной системы Кыргызстана

Евросоюз готов выделить деньги на совершенствование избирательной системы Кыргызстана, если ЦИК представит оптимальную стратегию развития с четкими целевыми ориентирами. Об этом сегодня заявили представители ЕС на круглом столе.

По их словам, предполагаемая сумма — около 3 миллионов евро. Первый транш предполагает 1,5 миллиона.

Как отметила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, ориентиры уже прописаны. Они включают пять пунктов. Основные из них — равное избирательное право и равное право голоса. «Что касается выдвижения кандидатур, здесь предполагается, что требования по сбору подписей и внесению залога не должны быть чрезмерными. Для претендента на пост президента — 30 тысяч избирателей, что составляет менее 1 процента по округу», — сказала председатель Центризбиркома.

Она добавила, что проверять подписные листы будут независимые эксперты при условии предварительного их обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52200/
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