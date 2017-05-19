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Общество

Китай ужесточил визовую политику. Кыргызстан ищет пути решения проблемы

Китай ужесточил визовую политику в отношении граждан Центральной Азии, в частности Кыргызстана. И на то есть причины: рост террористической активности вынуждает китайские власти принимать особые меры предосторожности для предупреждения проникновения деструктивных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Уточняется, что для введения соответствующего контроля в отношении иностранцев, цель въезда которых не соответствовала фактической деятельности, органы КНР решили: теперь необходимо получить специальные приглашения от уполномоченных органов Китая.

Также имеются проблемы технического характера, связанные с процессом сдачи документов: это введение электронной очереди с необходимостью заблаговременной записи посредством электронной почты и снятие биометрических данных всех соискателей на получение виз.

С 10 февраля 2017 года гражданам ЦА стало необходимо сдавать отпечатки пальцев при подаче документов на получение визы.

Подчеркивается, что МИД оказывает всевозможную помощь кыргызстанцам, направляющимся в КНР с различными целями.

В ходе неоднократных встреч с китайскими партнерами удалось достичь договоренностей по механизму получения водительских виз вне электронной очереди — по 25 человек в день в порядке «живой» очереди.

Отмечается, что в МИД продолжают поступать заявления и обращения физических и юридических лиц с жалобами на трудности в получении китайской визы. В связи с этим МИД КР выразил озабоченность ситуацией на встречах с МИД КНР и губернатором СУАР.

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По информации пресс-службы МИД, глава ведомства Эрлан Абдылдаев призвал китайских партнеров к поиску совместных решений. В свою очередь компетентные органы Китая изучают новые алгоритмы оформления виз в целях их дальнейшей оптимизации и совершенствования процесса выдачи.

В целях расширения технических возможностей по выдаче виз будет рассмотрен вопрос наделения соответствующими полномочиями Генерального консульства Китая в городе Ош.

В пресс-службе добавили, что стороны договорились совместно решать визовые проблемы.

Руководителю визового пункта МИД в городе Урумчи поручено тщательно отслеживать ситуацию с кыргызскими автоперевозчиками, а в случае необходимости выезжать в терминалы Топо и Улугчат для встреч с водителями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52175/
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