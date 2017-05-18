В Бишкеке прошел митинг гражданских активистов

Cегодня в Бишкеке состоялся митинг, в котором приняли участие гражданские активисты Мавлян Аскарбеков, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова. Об этом ИА «24.kg» сообщил Мавлян Аскарбеков.

По его словам, активисты вышли с требованием принять меры для уменьшения количества смертельных ДТП в стране. В акции участвовали 40–50 человек. Потом 20–30 участников ушли из-за дождя.

По словам Мавляна Аскарбекова, на митинге присутствовал вице-мэр Бишкека и глава Патрульной милиции. Активисты и чиновники решили в течение недели организовать круглый стол, на котором обсудят проблему участившихся ДТП и ситуацию на дорогах Кыргызстана.