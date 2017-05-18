Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии

На грантовое обучение в Венгрии попали дети чиновников, правительства, депутатов и сотрудников Минобразования. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.

По его словам, в прошлом году между Венгрией и Кыргызстаном было подписано соглашение. По нему страна согласилась ежегодно брать на бесплатное обучение 25 студентов из Кыргызстана. В этом году вокруг проекта разгорелся скандал. К депутату обратились около сотни родителей, чьи дети подавали документы.

«Непонятно, по каким причинам, но их документы не были отправлены в Венгрию. Более того, не отправили документы и тех 25 ребят, которые были в резерве. Вместо этого таинственным образом вместо них отправили другой список. В него вошли дети чиновников, представителей правительства, ЖК, статс-секретаря Минобразования, начальника отдела того же министерства, дочь депутата и главы айыл окмоту. И если сейчас вы зайдете на сайт министерства, то списка студентов, рекомендованных министерством на обучение в Венгрию, нет», — отметил Жанар Акаев.

«Я не говорю, что дети чиновников не стремятся учиться или что они не должны учиться за рубежом. Но подобные конкурсы должны проводиться открыто. Ведь все мы знаем о случаях, когда дети чиновников уезжали учиться за рубеж по грантовым программам, просто гуляли там несколько месяцев, а потом бросали учебу и позорили Кыргызстан. В то же время есть дети простых граждан, которые стремятся учиться», — добавил он.