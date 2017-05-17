Успейте забронировать место на Ollin Fashion Festival

В Бишкеке 20 мая состоится грандиозное событие Fashion&Beauty индустрии Кыргызстана — Ollin Fashion Festival «У зеркала два лица».

Лучшие стилисты и имиджмейкеры с мировыми именами представят новые коллекции. На фестивале вы узнаете о последних тенденциях мира моды, увидите показ причесок и насладитесь прекрасными коллекциями модных стилистов бренда Ollin Professional.

Гостей ждут выступление танцевальных коллективов Бишкека, номер с цветными плащами, а также зеркальное выступление «близнецов».

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

Фестиваль пройдет в ресторане Consul. Начало 19.00.

ИА «24.kg» является информационным партнером фестиваля.