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Общество

Успейте забронировать место на Ollin Fashion Festival

Фото организаторов фестиваля. Стилист программы «Модный приговор» Армен Торосян представит новую коллекцию

В Бишкеке 20 мая состоится грандиозное событие Fashion&Beauty индустрии Кыргызстана — Ollin Fashion Festival «У зеркала два лица».

Лучшие стилисты и имиджмейкеры с мировыми именами представят новые коллекции. На фестивале вы узнаете о последних тенденциях мира моды, увидите показ причесок и насладитесь прекрасными коллекциями модных стилистов бренда Ollin Professional.

Гостей ждут выступление танцевальных коллективов Бишкека, номер с цветными плащами, а также зеркальное выступление «близнецов».

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

Фестиваль пройдет в ресторане Consul. Начало 19.00.

ИА «24.kg» является информационным партнером фестиваля.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52000/
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