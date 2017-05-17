Несколько участников ОРТ дисквалифицировали за наличие телефона

Несколько участников Общереспубликанского тестирования дисквалифицировали за сотовые телефоны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По их данным, абитуриентов проверяли металлодетектором. Те, кто имел при себе гаджеты, должны были их сдать. Однако некоторые этого не сделали. «В целом все спокойно, тест проходит по графику», — отметили в ЦООМО.

Участник тестирования не имеет права: иметь при себе во время теста или на перемене сотовый телефон, калькулятор, часы с калькулятором, камеру, фотоаппарат и другие электронные приспособления или средства связи, даже если они находятся в нерабочем состоянии или участник не собирается ими пользоваться.

Категорически запрещается переписывать, фотографировать или любым другим образом копировать материалы тестовых тетрадей, листы ответов, черновики, передавать их другим лицам.

Сегодня в парламенте один из депутатов заявил, что в некоторых школах тестирование не провели, поскольку образовательные учреждения закрыты.

«Во всех тестовых центрах, где мы запланировали, проводят проверку знаний в штатном режиме. В стране действует 125 центров, они создаются в крупных населенных пунктах. А школ в республике более 2,2 тысячи», — пояснили в центре оценки.

Согласно приказу Министерства образования и науки ОРТ проходит в три этапа: 16–17 и 19–20 мая, а также 23—24 июня.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.