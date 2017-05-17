Как определить талант ребенка, или Детский кастинг в Бишкеке

В Бишкеке 21 мая пройдет кастинг для детей 3–12 лет.

Ребенку нравится скрипка, а мама хочет, чтоб он играл на фортепиано. «Вам кажется, что ребенок хорошо рисует, и вы не замечаете (или не знаете), что ваш малыш — обладатель звонкого сопрано. В каждом из нас заложен уникальный талант, который необходимо развивать. Но не всегда мы можем понять, в чем же он заключается», — говорят организаторы.

Используйте шанс в один день протестировать и выявить интерес и возможности вашего ребенка. Профессиональные лидеры ololo art studio помогут в этом.

«Если в планах пока нет занятий искусством, дайте ребенку возможность познакомиться с творчеством и музыкальными инструментами», — добавили организаторы кастинга.

По результатам кастинга появятся детский хор, ансамбль и арт-группа.

Вход свободный.