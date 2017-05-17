Фостерные семьи в Кыргызстане получают зарплату в 6 тысяч сомов и столько же — на расходы, на воспитание каждого ребенка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, институт фостерных семей развивается. «Положение принято в 2012 году, но оно начало работать с 2014-го. Ежегодно на оплату услуг фостерных семей в республиканском бюджете предусматривают средства. Всего обучено 47 семей, из них за этот период 24 семьи предоставили услуги 43 ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в 9 приемных семьях воспитывают 17 детей», — сказала Жаныл Джумабаева.