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Общество

Фостерные семьи в Кыргызстане получают зарплату в 6 тысяч сомов

Фостерные семьи в Кыргызстане получают зарплату в 6 тысяч сомов и столько же — на расходы, на воспитание каждого ребенка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, институт фостерных семей развивается. «Положение принято в 2012 году, но оно начало работать с 2014-го. Ежегодно на оплату услуг фостерных семей в республиканском бюджете предусматривают средства. Всего обучено 47 семей, из них за этот период 24 семьи предоставили услуги 43 ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в 9 приемных семьях воспитывают 17 детей», — сказала Жаныл Джумабаева.

Она отметила, что за все время зарегистрирован один случай, когда фостерная семья усыновила ребенка, которого брала на временное воспитание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51946/
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